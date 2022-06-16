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Ситуацию в экономике надо оценивать с учетом уровня благосостояния граждан — глава ЦБ РФ

14:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в экономике должна оцениваться не только по динамике ВВП, но и с точки зрения благосостояния граждан, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

«ВВП — хороший показатель, но когда мы мерим и хотим мерить благосостояние людей — это не опорный показатель, мы все это понимаем. Что важно — это распределение богатства и благосостояния для людей и проблемы неравенства. Это проблема не только социальная, но и экономическая. ВВП — не единственный показатель, нам нужно смотреть и на то, что измеряет качество жизни», — сказала она.

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