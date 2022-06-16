Британские власти внесли в санкционный список патриарха Кирилла
14:12 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании внесли в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обновленная версия документа была в четверг опубликована на правительственном сайте.
«Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл, является главой Русской православной церкви. Кирилл выступал с многочисленными публичными заявлениями в поддержку российского вторжения на Украину, — говорится в мотивировочной части документа. — Поэтому он является участником политики или действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают ее территориальную целостность, суверенитет или независимость, поддерживает подобную политику или действия или занимается их продвижением».
Санкции были также введены против зампредседателя Мосгордумы Сергея Савостьянова, главы группы «Волга-Днепр» Алексея Исайкина, а также против уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «за насильственное перемещение и организацию усыновления украинских детей». В санкционный список также попали несколько российских военных и сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области, включая ее главу Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.
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