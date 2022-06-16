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Песков заявил, что как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на «Ладу»

14:32 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг в беседе с журналистами, что как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на «Ладу». Ранее гипотетическую идею пересадить отечественных чиновников на эти автомобили озвучил министр финансов Антон Силуанов.

«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему», — ответил Песков на вопрос ТАСС о готовности пересесть на «Ладу».

«Антон Германович [Силуанов] сегодня будет принимать участие в совещании [о развитии автопрома] у президента [РФ Владимира Путина], если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — добавил пресс-секретарь.

Фраза Силуанова о «Ладах» была сказана на одном из мероприятий ПМЭФ. В Минфине позднее уточнили, что это не предложение, а «гипотетическое предположение в контексте повышения спроса [на отечественные автомобили] не только со стороны граждан, но и со стороны государства».

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