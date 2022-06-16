Песков заявил, что как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на «Ладу»
14:32 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг в беседе с журналистами, что как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на «Ладу». Ранее гипотетическую идею пересадить отечественных чиновников на эти автомобили озвучил министр финансов Антон Силуанов.
«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему, и каждый госслужащий у нас готов ко всему», — ответил Песков на вопрос ТАСС о готовности пересесть на «Ладу».
«Антон Германович [Силуанов] сегодня будет принимать участие в совещании [о развитии автопрома] у президента [РФ Владимира Путина], если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — добавил пресс-секретарь.
Фраза Силуанова о «Ладах» была сказана на одном из мероприятий ПМЭФ. В Минфине позднее уточнили, что это не предложение, а «гипотетическое предположение в контексте повышения спроса [на отечественные автомобили] не только со стороны граждан, но и со стороны государства».
НОВОСТИ
- 11:00 16.06.2022
- ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
- 16:12 15.06.2022
- Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм
- 14:00 15.06.2022
- ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
- 12:00 15.06.2022
- ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
- 11:32 15.06.2022
- ВС Украины опасаются применять незнакомые им западные вооружения — ТВ
- 09:32 15.06.2022
- Двое гражданских погибли, пятеро ранены в пригороде Херсона из-за обстрела ВСУ
- 09:00 15.06.2022
- Зеленский сообщил о болезненных потерях ВСУ
- 20:00 14.06.2022
- США будут передавать Украине развединформацию для ударов при помощи РСЗО — Пентагон
- 15:12 14.06.2022
- Минобороны РФ предложило боевикам, находящимся на комбинате «Азот», сложить оружие
- 13:20 14.06.2022
- Заградотряды расстреляли более 30 украинских военных, пожелавших сложить оружие — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать