Андрей Воробьев: Электронные сервисы упрощают работу бизнеса в Подмосковье
14:27 16.06.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
«Меньше проверок – один из ключевых запросов бизнеса. Дмитрий Юрьевич Григоренко очень верно отметил: контроль нужен только тогда, когда не соблюдают правила. Когда работают по-честному, он не нужен», – сказал губернатор.
Андрей Воробьёв отметил, что в Подмосковье действуют 15 региональных надзорных структур и 7 федеральных. Глава региона выделил ключевые направления работы.
«Мы убираем лишние проверки. Уже поменяли подход в строительной отрасли – теперь исходим из характеристик объекта. Результат: число проверок сокращено для жилья с 10 до 5, для соцобъектов с 7 до 3, для коммерческих помещений – с 7 до 2. Также мы переводим проверки в электронный вид, давая возможность бизнесу работать с надзорными органами дистанционно – через региональный портал Госуслуг. Важно в условиях санкций переходить на профилактическую работу, заменить наказание бизнеса на помощь в исправлении недостатков», – сказал губернатор.
Сегодня же Андрей Воробьёв, руководитель ФАС РФ Максим Шаскольский, главы Тульской области Алексей Дюмин и Тверской области Игорь Руденя подписали соглашение о защите и развитии конкуренции, создании условий для эффективного функционирования товарных рынков, повышении инвестиционной активности.
«Мы работаем с ФАС давно, конструктивно. Вместе с нашими коллегами сегодня мы имеем возможность задать следующую планку, цель которой - сделать процедуры прозрачными, быстрыми, – сказал Андрей Воробьёв. – Введенные санкции и новые экономические условия заставляют обращать особое внимание на цены. С коллегами из ФАС, Тульской и Тверской областей постараемся сделать так, чтобы для предпринимателей, работающих в нескольких регионах, действовали единые стабильные принципы».
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