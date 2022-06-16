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НОВОСТИ

Андрей Воробьев: Электронные сервисы упрощают работу бизнеса в Подмосковье

14:27 16.06.2022

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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал на ПМЭФ, как современные технологии делают взаимодействие власти и бизнеса более эффективным и без лишней бюрократической волокиты.

«Меньше проверок – один из ключевых запросов бизнеса. Дмитрий Юрьевич Григоренко очень верно отметил: контроль нужен только тогда, когда не соблюдают правила. Когда работают по-честному, он не нужен», – сказал губернатор.

Андрей Воробьёв отметил, что в Подмосковье действуют 15 региональных надзорных структур и 7 федеральных. Глава региона выделил ключевые направления работы.

«Мы убираем лишние проверки. Уже поменяли подход в строительной отрасли – теперь исходим из характеристик объекта. Результат: число проверок сокращено для жилья с 10 до 5, для соцобъектов с 7 до 3, для коммерческих помещений – с 7 до 2. Также мы переводим проверки в электронный вид, давая возможность бизнесу работать с надзорными органами дистанционно – через региональный портал Госуслуг. Важно в условиях санкций переходить на профилактическую работу, заменить наказание бизнеса на помощь в исправлении недостатков», – сказал губернатор.

Сегодня же Андрей Воробьёв, руководитель ФАС РФ Максим Шаскольский, главы Тульской области Алексей Дюмин и Тверской области Игорь Руденя подписали соглашение о защите и развитии конкуренции, создании условий для эффективного функционирования товарных рынков, повышении инвестиционной активности.

«Мы работаем с ФАС давно, конструктивно. Вместе с нашими коллегами сегодня мы имеем возможность задать следующую планку, цель которой - сделать процедуры прозрачными, быстрыми, – сказал Андрей Воробьёв. – Введенные санкции и новые экономические условия заставляют обращать особое внимание на цены. С коллегами из ФАС, Тульской и Тверской областей постараемся сделать так, чтобы для предпринимателей, работающих в нескольких регионах, действовали единые стабильные принципы».

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