Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев на ПМЭФ-2022 рассказал о работе банков в будущем
14:38 16.06.2022
На Петербургском международном экономическом форуме завершилась сессия «Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей», в которой принял участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Во время обсуждения спикеры ответили на актуальные вопросы: что ожидает банковскую систему в новых экономических условиях? Какие технологические инновации актуальны в условиях санкций, а какие, наоборот, отойдут на второй план? Есть ли способы снизить затраты банков за счет формирования общей технологической инфраструктуры и цифровизации отрасли?
Кроме того, на сессии обсудили тренды новых экономических реалий и реакцию банковской системы на них, поговорили о проблеме импортозамещения иностранного ПО и перспективах развития цифрового рубля и финансовой инфраструктуры страны в целом.
«Основа любой банковской системы – это надежность и безопасность, – подчеркнул Кирилл Царев. – И мы успешно обеспечили их нашим клиентам. За последние три месяца в работе финансовой системы произошли тектонические сдвиги, но благодаря действиям регулятора и решениям НСПК обычные пользователи этого даже не заметили. Есть то, что заметно трансформируется сегодня в банковской сфере. Долгое время мы жили в логике, выстроенной платежными системами, в которой карта – главное платежное средство. Сейчас у нас карты остались, но вместе с ними развивается оплата по QR, биометрия и другие способы. Наша задача – предоставить клиентам все возможности. Еще один фактор развития – синергия частного бизнеса и государства с точки зрения цифровых сервисов. Яркий пример – интеграция СберБанк Онлайн и портала Госуслуг. Такое сотрудничество позволяет вывести качество цифровых сервисов для наших граждан на новый уровень и это направление, которое необходимо развивать».
Модератором сессии выступил Игорь Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В обсуждении также участвовали: Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку; Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «ФК Открытие»; Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор АО «НСПК»; Алексей Моисеев, заместитель министра финансов Российской Федерации; Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации; Петр Фрадков, председатель ПAO «Промсвязьбанк».
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