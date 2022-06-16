0
0
169
НОВОСТИ

В РПЦ назвали «абсурдным и бесперспективным» решение правительства Великобритании в отношении патриарха Кирилла

14:42 16.06.2022 Источник: НГ-Online

«Попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны», - так прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда решение правительства Великобритании от 16 июня внести имя патриарха Кирилла в санкционный список. Запрету на въезд в Соединенное Королевство, а также замораживанию активов в британской юрисдикции глава РПЦ подвергся из-за его поддержки военной спецоперации РФ, утверждается на сайте британского правительства.

«Семья патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял», - напомнил представитель РПЦ в своем Telegram-канале. Легойда также добавил: «Церковь — сейчас особенно — является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью. Иначе никак не могу объяснить столь абсурдные и контрпродуктивные меры, которые способствуют лишь одному — разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией».

Помимо имени предстоятеля РПЦ в санкционном списке значатся имена уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, депутата Московской городской думы Сергея Савостьянова и руководителя авиакомпании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина. Великобритания стала первой страной, которая ввела меры против предстоятеля РПЦ. Ранее о необходимости этого заявляли в правительстве Литвы и даже предложили ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Однако против этого выступили власти Венгрии и главу Московского патриархата исключили из санкционного пакета.

Милена Фаустова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 16.06.2022
ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
0
135
16:12 15.06.2022
Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм
0
401
14:00 15.06.2022
ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
0
374
12:00 15.06.2022
ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
0
387
11:32 15.06.2022
ВС Украины опасаются применять незнакомые им западные вооружения — ТВ
0
386
09:32 15.06.2022
Двое гражданских погибли, пятеро ранены в пригороде Херсона из-за обстрела ВСУ
0
389
09:00 15.06.2022
Зеленский сообщил о болезненных потерях ВСУ
0
339
20:00 14.06.2022
США будут передавать Украине развединформацию для ударов при помощи РСЗО — Пентагон
0
517
15:12 14.06.2022
Минобороны РФ предложило боевикам, находящимся на комбинате «Азот», сложить оружие
0
526
13:20 14.06.2022
Заградотряды расстреляли более 30 украинских военных, пожелавших сложить оружие — МО РФ
0
546

Возврат к списку