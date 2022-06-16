В РПЦ назвали «абсурдным и бесперспективным» решение правительства Великобритании в отношении патриарха Кирилла

14:42 Источник: НГ-Online

«Попытки запугать чем-либо предстоятеля Русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны», - так прокомментировал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда решение правительства Великобритании от 16 июня внести имя патриарха Кирилла в санкционный список. Запрету на въезд в Соединенное Королевство, а также замораживанию активов в британской юрисдикции глава РПЦ подвергся из-за его поддержки военной спецоперации РФ, утверждается на сайте британского правительства.

«Семья патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял», - напомнил представитель РПЦ в своем Telegram-канале. Легойда также добавил: «Церковь — сейчас особенно — является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью. Иначе никак не могу объяснить столь абсурдные и контрпродуктивные меры, которые способствуют лишь одному — разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией».

Помимо имени предстоятеля РПЦ в санкционном списке значатся имена уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, депутата Московской городской думы Сергея Савостьянова и руководителя авиакомпании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина. Великобритания стала первой страной, которая ввела меры против предстоятеля РПЦ. Ранее о необходимости этого заявляли в правительстве Литвы и даже предложили ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла. Однако против этого выступили власти Венгрии и главу Московского патриархата исключили из санкционного пакета.

Милена Фаустова