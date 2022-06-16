Росатом и Якутия планируют реализацию проекта атомной станции малой мощности с реактором «Шельф-М»

14:45

16 июня на полях Петербургского экономического форума Республика Саха (Якутия) и госкорпорация «Росатом» и подписали соглашение о намерениях и порядке организации сотрудничества в целях продвижения проектов атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки (РУ) «Шельф-М».

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Проект АСММ на базе РУ «Шельф-М» с установленной электрической мощностью до 10 МВт планируется реализовать в рамках комплексной федеральной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Ввод в промышленную эксплуатацию пилотной АСММ на базе РУ «Шельф-М» запланирован в 2030 году.

В соответствии с подписанным соглашением стороны планируют в 2022 году разработать и утвердить дорожную карту реализации проекта.

Сооружение АСММ с РУ «ШЕЛЬФ-М» позволит Республике Саха (Якутия) обеспечить надежным источником электроснабжения населённые пункты и промышленные предприятия, расположенные в удаленных районах с практически отсутствующей энергетической и транспортной инфраструктурой.

В настоящее время в Якутии уже реализуется проект сооружения АСММ российского дизайна на базе новейшей РУ РИТМ-200. Сооружение станции обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение проекта освоения золоторудного месторождения «Кючус», которое является одним из крупнейших в России. Ввод АСММ в эксплуатацию в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) запланирован на 2028 год.