0
0
113
НОВОСТИ

Западные санкции показали миру, что правил больше нет — Белоусов

15:12 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные санкции показали миру, что правил больше нет, заявил на церемонии открытия ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мы имеем колоссальный кризис доверия в мире. Самый болезненный удар, который нанесли санкции по всем странам без исключения, это то, что они показали, что никаких правил не существует. Вообще никаких правил. У кого кольт, тот и сильнее. Вот и все. Вот единственное правило» — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 16.06.2022
ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
0
135
16:12 15.06.2022
Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм
0
401
14:00 15.06.2022
ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
0
374
12:00 15.06.2022
ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
0
387
11:32 15.06.2022
ВС Украины опасаются применять незнакомые им западные вооружения — ТВ
0
386
09:32 15.06.2022
Двое гражданских погибли, пятеро ранены в пригороде Херсона из-за обстрела ВСУ
0
389
09:00 15.06.2022
Зеленский сообщил о болезненных потерях ВСУ
0
339
20:00 14.06.2022
США будут передавать Украине развединформацию для ударов при помощи РСЗО — Пентагон
0
517
15:12 14.06.2022
Минобороны РФ предложило боевикам, находящимся на комбинате «Азот», сложить оружие
0
526
13:20 14.06.2022
Заградотряды расстреляли более 30 украинских военных, пожелавших сложить оружие — МО РФ
0
546

Возврат к списку