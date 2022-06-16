Западные санкции показали миру, что правил больше нет — Белоусов

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные санкции показали миру, что правил больше нет, заявил на церемонии открытия ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мы имеем колоссальный кризис доверия в мире. Самый болезненный удар, который нанесли санкции по всем странам без исключения, это то, что они показали, что никаких правил не существует. Вообще никаких правил. У кого кольт, тот и сильнее. Вот и все. Вот единственное правило» — сказал он.