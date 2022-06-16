Западные санкции показали миру, что правил больше нет — Белоусов
15:12 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные санкции показали миру, что правил больше нет, заявил на церемонии открытия ПМЭФ первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Мы имеем колоссальный кризис доверия в мире. Самый болезненный удар, который нанесли санкции по всем странам без исключения, это то, что они показали, что никаких правил не существует. Вообще никаких правил. У кого кольт, тот и сильнее. Вот и все. Вот единственное правило» — сказал он.
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