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НОВОСТИ

В телефонах боевиков «Азова» найдены фото их жертв из числа мирных граждан — СК

15:32 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи обнаружили в телефонах боевиков батальона «Азов», сдавшихся с завода «Азовсталь» в Мариуполе, фотографии мирных граждан, ставших жертвами националистов, а также изображения свастики и портреты Гитлера. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел в Мариуполе председатель СК Александр Бастрыкин.

«Продолжается проведение следственных действий со сдавшимися украинскими военнослужащими и участниками батальона „Азов“, которые находились на территории завода „Азовсталь“ в Мариуполе. Ведутся осмотры нескольких сотен мобильных телефонов и иных устройств, принадлежавших националистам. В памяти устройств найдены фотографии, свидетельствующие о приверженности владельцев телефонов к нацистской идеологии, в том числе изображения свастики, портреты Гитлера и иные иллюстрации по данной тематике. Также в некоторых телефонах имеются изображения мирных граждан, ставших жертвами националистов», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что электронные носители информации были обнаружили следователи на освобожденной территории «Азовстали».

Кроме того, в Мариуполе обнаружили учебные пособия для военнослужащих с общими характерными пометками информации, представлявшей интерес для обучающихся. «Так, очевидно, что в качестве руководства к действию принимались рекомендации об использовании жилых зданий для размещения скрытых позиций снайперов, о физическом устранении любых встречающихся на пути следования мирных жителей», — сообщили в СК.

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