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Более 50 тонн взрывчатки были заложены ВСУ на заводе в Рубежном — МВД ЛНР

16:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 тонн взрывчатки были заложены Вооруженными силами Украины (ВСУ) на заводе «Заря» в Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«На Рубежном, когда мы заходили, молниеносный удар нашей артиллерии, молниеносный заход нашей пехоты ошарашил этих укропов (украинских военных — прим. ТАСС), они просто бежали <…>. Благодаря этой молниеносной атаке, они не успели замкнуть проводки. Взрывчатки, только в одном месте на заводе, было 50 тонн, а еще под каждой цистерной было заложено», — сказал он.

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