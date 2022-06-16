Примерно 90-95% объема газа, поставляемого в Европу, оплачивается в рублях — Новак

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть европейских компаний перешла на оплату за российский газ в рублях. Примерно 90-95% объема газа, поставляемого в Европу, оплачивается в рублях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

«Да, большая часть, если брать от общего потребления. Это примерно 90-95% по объему», — сказал он.