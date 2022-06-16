Примерно 90-95% объема газа, поставляемого в Европу, оплачивается в рублях — Новак
16:12 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая часть европейских компаний перешла на оплату за российский газ в рублях. Примерно 90-95% объема газа, поставляемого в Европу, оплачивается в рублях, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
«Да, большая часть, если брать от общего потребления. Это примерно 90-95% по объему», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:12 16.06.2022
- Вспышки гепатита А фиксировались в регионах Украины, где были подконтрольные США объекты
- 11:00 16.06.2022
- ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
- 16:12 15.06.2022
- Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм
- 14:00 15.06.2022
- ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
- 12:00 15.06.2022
- ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
- 11:32 15.06.2022
- ВС Украины опасаются применять незнакомые им западные вооружения — ТВ
- 09:32 15.06.2022
- Двое гражданских погибли, пятеро ранены в пригороде Херсона из-за обстрела ВСУ
- 09:00 15.06.2022
- Зеленский сообщил о болезненных потерях ВСУ
- 20:00 14.06.2022
- США будут передавать Украине развединформацию для ударов при помощи РСЗО — Пентагон
- 15:12 14.06.2022
- Минобороны РФ предложило боевикам, находящимся на комбинате «Азот», сложить оружие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать