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НОВОСТИ

Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года может составить до 2% ВВП — Силуанов

16:32 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин оценивает дефицит федерального бюджета по итогам текущего года до 2% ВВП, сообщил глава министерства Антон Силуанов.

«Мы оцениваем дефицит до 2%», — сказал Силуанов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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