В Северодонецке находятся наемники из Британии, Польши и США — МВД ЛНР
17:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большое количество наемников, в том числе из Великобритании, Польши и США, находится в Северодонецке. Об этом в четверг сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
«На территории Северодонецка еще находится большое количество наемников. Это наемники из Америки, Великобритании, Польши», — сказал он в эфире Первого канала.
Киселев уточнил, что наемников из Польши «очень много», кроме того, в конфликте на стороне Украины участвуют порядка 30-40 американцев.
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