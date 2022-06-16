В Северодонецке находятся наемники из Британии, Польши и США — МВД ЛНР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большое количество наемников, в том числе из Великобритании, Польши и США, находится в Северодонецке. Об этом в четверг сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«На территории Северодонецка еще находится большое количество наемников. Это наемники из Америки, Великобритании, Польши», — сказал он в эфире Первого канала.

Киселев уточнил, что наемников из Польши «очень много», кроме того, в конфликте на стороне Украины участвуют порядка 30-40 американцев.