17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков вспышек гепатита А зафиксировано в 12 регионах Украины, где функционируют биологические объекты, подконтрольные Пентагону. Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Также хотел бы отметить, что за период с 2017 г. по настоящее время в 12 областях Украины, в которых расположены и функционируют биологические объекты, подконтрольные Пентагону, было зафиксировано несколько десятков вспышек гепатита А. Заболело более 10 тысяч человек», — сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Кириллов добавил, что в большинстве случаев причина вспышек заболевания не была установлена.