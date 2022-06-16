Вспышки гепатита А фиксировались в регионах Украины, где были подконтрольные США объекты
17:12 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько десятков вспышек гепатита А зафиксировано в 12 регионах Украины, где функционируют биологические объекты, подконтрольные Пентагону. Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Также хотел бы отметить, что за период с 2017 г. по настоящее время в 12 областях Украины, в которых расположены и функционируют биологические объекты, подконтрольные Пентагону, было зафиксировано несколько десятков вспышек гепатита А. Заболело более 10 тысяч человек», — сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Кириллов добавил, что в большинстве случаев причина вспышек заболевания не была установлена.
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