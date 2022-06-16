Ольга Голодец рассказала о роли цифровых технологий в экономике и социальной сфере
17:02 16.06.2022
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Фото пресс-службы Сбера
Ольга Голодец рассказала участникам о цифровой трансформации Сбера, как технологии повышают качество и доступность услуг, делают развитие на протяжении всей жизни удобным и доступым, а также о новых востребованных направлениях и профессиях, возникающих на стыке знаний и технологий.
Решения на базе искусственного интеллекта активно используются в различных сферах, в том числе в здравоохранении и образовании. Например, платформа СберЗдоровье, для разработки которой необходимо было объединить фундаментальные медицинские знания и цифровые технологии, позволяет помогать тысячам пациентов по всей стране и в целом повышает доступность медицинских услуг. В современном мире растет значение цифровых и мягких навыков, которые позволяют быстрее адаптироваться к изменениям и успешно осваивать на протяжении жизни несколько профессий. Уже несколько лет Сбер реализует проект, который помогает одновременно получать востребованные знания по программированию и развить мягкие навыки. Бесплатная школа программирования «Школа 21» предоставляет каждому участнику старше 18 лет возможность получить профессию в сфере ИТ, независимо от предыдущего опыта и знаний.
«В современном мире финансовая и цифровая грамотность необходимы каждому человеку, – отметила Ольга Голодец. – Уже более 80% молодежи в возрасте от 14 до 21 года владеют собственными банковскими картами и используют финансовые онлайн-сервисы. Это новые возможности, которые в то же время требуют ответственного отношения, знаний и цифровых навыков, управления личными финансами и кибербезопасности. Мы развиваем платформы и проекты, которые помогают человеку любого возраста получить доступные и проверенные знания в этих областях, сформировать востребованные профессиональные компетенции или запустить собственный бизнес при поддержке экспертов».
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