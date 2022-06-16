Путин не будет в выступлении на ПМЭФ 17 июня объявлять о мобилизации — Песков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лживыми информационными вбросами публикации в западных СМИ о том, что власти РФ якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска.

«Нет», — ответил он в четверг ТАСС на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ 17 июня объявлять о мобилизации.

Комментируя соответствующие западные публикации о том, что власти РФ якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска, Песков сказал: «Это лживые информационные вбросы».