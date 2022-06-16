0
0
94
НОВОСТИ

Институт экономики роста им. Столыпина разработал новую экономическую программу

18:21 16.06.2022

Институт экономики роста им. Столыпина представил программу «Большая перезагрузка России: экономическая политика реального роста и развития в условиях нового мирового порядка». В ней предложен набор необходимых структурных изменений, направленных на восстановление российской экономики и достижение высоких темпов экономического роста – 7-10% ВВП в год. При этом переход к экономическому росту должен произойти уже с начала 2023 года, что требует максимальной активизации экономической политики в течение 2022 года.

Важнейшей задачей в современных реалиях становится достижение технологического суверенитета и превращение сырьевой экономики в перерабатывающую, что требует проведения принципиально новой экономической политики по следующим направлениям:

- Развитие долгового рынка и обеспечение доступного финансирования для бизнеса

- Формирование рублевого финансового центра на базе развития собственных платежных систем, в том числе на базе цифрового рубля

- Стимулирование инвестиций за счет мер бюджетно-налоговой политики

- Развитие логистики и инфраструктуры, прежде всего экспортной, и снижение стоимости грузоперевозок

- Расширение строительства жилья, объектов муниципальной и туристической инфраструктуры

- Формирование новой системы организации внешнеэкономических связей и переход к стратегии «экспортного рывка»

- Развитие агропромышленного комплекса

- Реформа системы регионального управления

- Системная декриминализация деловой активности

Планомерная отработка указанных направлений позволит создать условия для развития частного предпринимательства, снятия инфраструктурных ограничений и выхода на новые товарные рынки - значимых предпосылок формирования сильной экономики и укрепления позиций России в мире.

Результатом «большой перезагрузки» российской экономики должно стать обеспечение стабильного роста доходов граждан на базе создания высокопроизводительных рабочих мест в частном секторе. Эксперты Института считают, что при выходе экономики на темпы роста в 7-10% в год темпы роста реальных доходов наиболее активной части населения должны достигать и превышать 10-12%. Это создаст условия для возникновения к 2030-2035 годам процветающего общества среднего достатка.

Полная версия программы «Большая перезагрузка» доступна на сайте института.

Институт экономики роста им. Столыпина П.А.  – научно-исследовательский центр, миссия которого – консолидировать усилия государства и бизнеса, научных кругов и общества с целью выработки оптимальных решений по активизации экономического роста и повышения уровня, качества жизни населения России. Институт проводит опросы и исследования, разрабатывает стратегии и программы развития регионов, отраслей, территориальных кластеров и нормативно-правовые акты, направленные на создание условий для экономического роста, проводит экспертные мероприятия, ориентированные на выработку общей позиции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

19:00 16.06.2022
Лавров: Ядерная война никогда не должна быть развязана. Это наша позиция
0
15
18:52 16.06.2022
Новикомбанк финансами поддержит инвестиционные проекты Магаданской области
0
29
18:50 16.06.2022
Лавров: С середины апреля украинская сторона не отвечает на предложения
0
54
18:45 16.06.2022
Глава МИД РФ рассказал о темпах проведения СВО
0
68
18:40 16.06.2022
Молдавия временно прекращает экспорт пшеницы, сахара и муки
0
71
18:35 16.06.2022
Уходить с европейского рынка самостоятельно России нецелесообразно - Новак
0
71
17:40 16.06.2022
Путин не будет в выступлении на ПМЭФ 17 июня объявлять о мобилизации — Песков
0
166
17:12 16.06.2022
Вспышки гепатита А фиксировались в регионах Украины, где были подконтрольные США объекты
0
205
17:02 16.06.2022
Ольга Голодец рассказала о роли цифровых технологий в экономике и социальной сфере
0
185
17:00 16.06.2022
В Северодонецке находятся наемники из Британии, Польши и США — МВД ЛНР
0
216

Возврат к списку