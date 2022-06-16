Институт экономики роста им. Столыпина разработал новую экономическую программу
18:21 16.06.2022
Институт экономики роста им. Столыпина представил программу «Большая перезагрузка России: экономическая политика реального роста и развития в условиях нового мирового порядка». В ней предложен набор необходимых структурных изменений, направленных на восстановление российской экономики и достижение высоких темпов экономического роста – 7-10% ВВП в год. При этом переход к экономическому росту должен произойти уже с начала 2023 года, что требует максимальной активизации экономической политики в течение 2022 года.
Важнейшей задачей в современных реалиях становится достижение технологического суверенитета и превращение сырьевой экономики в перерабатывающую, что требует проведения принципиально новой экономической политики по следующим направлениям:
- Развитие долгового рынка и обеспечение доступного финансирования для бизнеса
- Формирование рублевого финансового центра на базе развития собственных платежных систем, в том числе на базе цифрового рубля
- Стимулирование инвестиций за счет мер бюджетно-налоговой политики
- Развитие логистики и инфраструктуры, прежде всего экспортной, и снижение стоимости грузоперевозок
- Расширение строительства жилья, объектов муниципальной и туристической инфраструктуры
- Формирование новой системы организации внешнеэкономических связей и переход к стратегии «экспортного рывка»
- Развитие агропромышленного комплекса
- Реформа системы регионального управления
- Системная декриминализация деловой активности
Планомерная отработка указанных направлений позволит создать условия для развития частного предпринимательства, снятия инфраструктурных ограничений и выхода на новые товарные рынки - значимых предпосылок формирования сильной экономики и укрепления позиций России в мире.
Результатом «большой перезагрузки» российской экономики должно стать обеспечение стабильного роста доходов граждан на базе создания высокопроизводительных рабочих мест в частном секторе. Эксперты Института считают, что при выходе экономики на темпы роста в 7-10% в год темпы роста реальных доходов наиболее активной части населения должны достигать и превышать 10-12%. Это создаст условия для возникновения к 2030-2035 годам процветающего общества среднего достатка.
Полная версия программы «Большая перезагрузка» доступна на сайте института.
Институт экономики роста им. Столыпина П.А. – научно-исследовательский центр, миссия которого – консолидировать усилия государства и бизнеса, научных кругов и общества с целью выработки оптимальных решений по активизации экономического роста и повышения уровня, качества жизни населения России. Институт проводит опросы и исследования, разрабатывает стратегии и программы развития регионов, отраслей, территориальных кластеров и нормативно-правовые акты, направленные на создание условий для экономического роста, проводит экспертные мероприятия, ориентированные на выработку общей позиции.
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