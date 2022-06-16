Молдавия временно прекращает экспорт пшеницы, сахара и муки

18:40 Источник: Интерфакс

Временная приостановка экспорта пшеницы, муки и сахара позволит обеспечить продовольственную безопасность Молдавии до следующего урожая, заявил в четверг в парламенте министр сельского хозяйства и пищевой промышленности страны Виорел Герчиу.

Министр не стал прогнозировать цены на хлеб осенью, однако сказал, что урожай пшеницы в этом году будет меньше прошлогоднего (900 тыс. тонн вместо 1,7 млн тонн). Но и этого хватит на покрытие внутреннего спроса, который оценивается в 660 тыс. тонн в год.