Глава МИД РФ рассказал о темпах проведения СВО
18:45 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Операция развивается, я убежден, теми темпами, которые необходимы, чтобы максимально сберечь людей, минимизировать любые риски для мирных граждан, которые на этих территориях проживают», — сказал министр.
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