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НОВОСТИ

Глава МИД РФ рассказал о темпах проведения СВО

18:45 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине развивается темпами, которые необходимы, чтобы сберечь людей и минимизировать риски для мирного населения. Об этом в интервью ТАСС заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Операция развивается, я убежден, теми темпами, которые необходимы, чтобы максимально сберечь людей, минимизировать любые риски для мирных граждан, которые на этих территориях проживают», — сказал министр.

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