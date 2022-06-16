Глава МИД РФ рассказал о темпах проведения СВО

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) РФ на Украине развивается темпами, которые необходимы, чтобы сберечь людей и минимизировать риски для мирного населения. Об этом в интервью ТАСС заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Операция развивается, я убежден, теми темпами, которые необходимы, чтобы максимально сберечь людей, минимизировать любые риски для мирных граждан, которые на этих территориях проживают», — сказал министр.