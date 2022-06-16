Лавров: С середины апреля украинская сторона не отвечает на предложения

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев не отвечает на переданные российской стороной в ходе переговоров предложения, с середины апреля со стороны Украины установилась полная тишина. Об этом в четверг в интервью ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С середины апреля украинская сторона не отвечает на предложения, которые мы им передали, на основе их собственных инициатив. С середины апреля полная тишина», — отметил министр.