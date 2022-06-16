Лавров: Ядерная война никогда не должна быть развязана. Это наша позиция
19:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отвечая на вопрос о том, сколько времени сейчас на «Часах Судного дня» в Москве, а сколько в Вашингтоне, Лавров отметил: «Вы знаете, я не слежу сейчас за проектом. Может, следил когда-то. Было без семи полночь какой-то период. Я сейчас не знаю, где стрелка эта находится»
«Но если речь идет о Москве, то Москва является главным инициатором тех заявлений, которые прозвучали на саммитах России и США и которые были сделаны от имени лидеров пяти постоянных членов СБ ООН, о том, что в ядерной войне победителей быть не может, поэтому она никогда не должна быть развязана. Это наша позиция, мы ее твердо придерживаемся», — указал министр.
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