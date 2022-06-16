Уходить с европейского рынка самостоятельно России нецелесообразно - Новак

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает экономически нецелесообразным самостоятельно уходить с европейского энергетического рынка, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

«Мы считаем, что уходить с европейского рынка самостоятельно нецелесообразно. Если, конечно, наши коллеги будут отказываться по политическим мотивам, мы найдем другие рынки, но самим это делать экономически нецелесообразно как нам как поставщикам, так и европейским потребителям», — сказал он.