Россия пока не собирается переводить расчеты за нефть на рубли – Новак

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает нецелесообразным в текущий момент переход на оплату экспорта нефти в рублях по схеме аналогичной оплате трубопроводных поставок газа, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

«Пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Новак добавил, что в отличие от трубопроводного газа в нефтяной отрасли у России много экспортеров.