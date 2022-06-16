Сбер представляет витрину импортозамещающих решений от IT-стартапов

19:05

Венчурный онлайн-хаб SberUnity открывает раздел «Импортозамещение», в котором технологические стартапы могут разместить свои решения – аналоги зарубежных сервисов, – а представители корпораций – выбрать из них оптимальные, опубликовать собственный запрос на технологии или заказать скаутинг. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на сессии «Российские IT-решения мирового уровня: ответ на глобальные вызовы» Петербургского международного экономического форума.

В разделе уже представлено около сотни российских стартапов, которые предлагают решения, схожие по функционалу с продуктами SAP, Oracle, Zoom, MS Office, TeamViewer, а также специализированные no-code-решения. Среди них:

- «Инициатор» – ERP-система для проектных компаний, облачный сервис с групповым доступом к проектам, широким функционалом по управлению персоналом и бюджетом проектов (аналог Microsoft Project);

- Getscreen.me – сервис для удалённого доступа к компьютерам под управлением Windows, macOS, Linux и Android (аналог TeamViewer и AnyDesk);

- Beehive – HR-платформа для автоматизации процессов адаптации, оценки и развития персонала (аналог SAP SuccessFactors);

- Dbrain – сервис, который позволяет извлекать данные из документов (паспорта, водительские удостоверения, счета-фактуры, анкеты) и превращать их в электронные (аналог ABBYY, Kofax, Hyperscience и других IDP-продуктов);

- WEEEK – сервис управления проектами и планирования (аналог Trello, Jira, Notion, Asana).

Чтобы попасть в базу импортозамещения SberUnity стартапам необходимо указать, какие зарубежные сервисы они замещают, в чём их превосходят и какой именно функционал иностранного сервиса могут реализовать (последнее актуально при замене многосоставных продуктов, например, SAP). Регистрация и резидентство на SberUnity для стартапов бесплатны. Претендентам достаточно иметь технологический стартап стадии MVP и выше, оформленное юридическое лицо или статус ИП.

На площадке SberUnity, запущенной в IV квартале 2021 года, уже размещено порядка 1200 стартапов-резидентов, имеющих готовый продукт и продажи, а также запросы на поиск инноваций от более чем 60 корпораций и инвесторов. 44% представленных на платформе стартапов работают в B2B-сегменте. Большинство проектов относится к индустриям ретейла, маркетинга и рекламы, недвижимости и инфраструктуры, управления персоналом. Более 20% технологических стартапов предлагают решения на основе искусственного интеллекта, больших данных и цифровой автоматизации.

«Для крупного бизнеса сотрудничество с технологическими стартапами в условиях новых вызовов особенно актуально и перспективно, оно способно поддержать эффективную работу корпораций и содействовать их развитию, – отметил Александр Ведяхин. – Для молодых же предпринимателей открывается возможность масштабировать бизнес. Преимущество получат те, кто проявит скорость и гибкость в адаптации своих решений под насущные запросы рынка. Роль крупных технологических компаний, таких как Сбер, заключается в том, чтобы использовать свои ресурсы и силу бренда для объединения участников и обеспечить синергетический эффект от их взаимодействия».

В сессии также приняли участие: Дмитрий Чернышенко вице-премьер России; Сергей Александровский, гендиректор ПАО «Аэрофлот»; Андрей Рюмин, гендиректор, Председатель Правления ПАО «Россети»; Максим Басов, председатель совета директоров «Русагро»; Алексей Корня, исполнительный директор ПАО «Магнит». Модерировал сессию министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.