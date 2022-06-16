Египет снял все "ковидные" ограничения на въезд в страну

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет заявил в четверг об отмене всех ограничительных мер, нацеленных на профилактику коронавирусной инфекции, для прибывающих в страну. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия».

По данным канала, новые правила будут распространяться как на иностранцев, прибывших из-за рубежа, так и на граждан Египта.