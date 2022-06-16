Сбербанк, X5 Group и правительство Нижегородской области усовершенствуют процессы получения адресной социальной помощи

19:42

На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк, X5 Group и правительство Нижегородской области заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для развития проектов, в числе которых предоставление адресной социальной помощи гражданам и бонусные программы и сервисы проекта «Карты жителя Нижегородской области».

Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов и заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«Карта жителя Нижегородской области» – это удобная цифровая платформа для получения доступа к городским сервисам, льготам и мерам поддержки. Она помогает людям решать различные жизненные задачи. Участники проекта смогут получать региональные меры поддержки, а также скидки и бонусы партнерских программ, предъявляя единый универсальный носитель – «Карту жителя».

«Год назад на ПМЭФ мы заключили рамочное соглашение с нашими партнерами из компании X5 Group и начали совместно разрабатывать проекты, которые упрощают процесс получения гражданами социальной помощи и бонусов от торговых сетей, – напомнил Кирилл Царев. – Эти разработки уже применяются на федеральном уровне, и сегодня мы подписали соглашение о внедрении данных решений в Нижегородской области. Это значит, что жители Нижегородской области смогут получать адресную социальную помощь от региона и бонусы от программы лояльности одной из крупнейших торговых сетей на едином носителе – банковской карте».

«Мы имеем опыт реализации проектов по адресной социальной помощи в регионах и видим, насколько это востребованный инструмент, – отметил Станислав Богданов. – Сегодня поддержка тех, кто в ней наиболее остро нуждается, важна, как никогда раньше. Для того, чтобы быть эффективной, продовольственная помощь должна быть системной, простой и необременительной – решению в том числе этих задач на территории Нижегородской области и будет способствовать соглашение нашей компании с крупнейшим банком России и правительством региона. Наше сотрудничество позволит объединить усилия социально ответственного бизнеса и государства в выстраивании комплексного, эффективного и доступного механизма продовольственной поддержки».

«Одна из целей совместной работы – максимально упростить процесс получения услуг в цифровом виде, – подчеркнул Егор Поляков. – «Карта жителя Нижегородской области» – это удобная цифровая платформа для получения доступа к городским сервисам, льготам и мерам поддержки. Сегодня через портал можно записаться к врачу, передать показания счетчика, ознакомиться с льготами и мерами социальной поддержки. Дорожная карта по будущим проектам уже разрабатывается».

До конца года планируется разработать и утвердить дорожную карту реализации проектов по предоставлению бонусной программы и адресной социальной помощи в области. Участники соглашения назвали главной целью совместных работ кардинально упростить процесс получения помощи тому, кому она нужна, сделать такую помощь максимально целевой и прозрачной с помощью новейших цифровых технологий.