Сбербанк, X5 Group и правительство Нижегородской области усовершенствуют процессы получения адресной социальной помощи
19:42 16.06.2022
На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк, X5 Group и правительство Нижегородской области заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве для развития проектов, в числе которых предоставление адресной социальной помощи гражданам и бонусные программы и сервисы проекта «Карты жителя Нижегородской области».
Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов и заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
«Карта жителя Нижегородской области» – это удобная цифровая платформа для получения доступа к городским сервисам, льготам и мерам поддержки. Она помогает людям решать различные жизненные задачи. Участники проекта смогут получать региональные меры поддержки, а также скидки и бонусы партнерских программ, предъявляя единый универсальный носитель – «Карту жителя».
«Год назад на ПМЭФ мы заключили рамочное соглашение с нашими партнерами из компании X5 Group и начали совместно разрабатывать проекты, которые упрощают процесс получения гражданами социальной помощи и бонусов от торговых сетей, – напомнил Кирилл Царев. – Эти разработки уже применяются на федеральном уровне, и сегодня мы подписали соглашение о внедрении данных решений в Нижегородской области. Это значит, что жители Нижегородской области смогут получать адресную социальную помощь от региона и бонусы от программы лояльности одной из крупнейших торговых сетей на едином носителе – банковской карте».
«Мы имеем опыт реализации проектов по адресной социальной помощи в регионах и видим, насколько это востребованный инструмент, – отметил Станислав Богданов. – Сегодня поддержка тех, кто в ней наиболее остро нуждается, важна, как никогда раньше. Для того, чтобы быть эффективной, продовольственная помощь должна быть системной, простой и необременительной – решению в том числе этих задач на территории Нижегородской области и будет способствовать соглашение нашей компании с крупнейшим банком России и правительством региона. Наше сотрудничество позволит объединить усилия социально ответственного бизнеса и государства в выстраивании комплексного, эффективного и доступного механизма продовольственной поддержки».
«Одна из целей совместной работы – максимально упростить процесс получения услуг в цифровом виде, – подчеркнул Егор Поляков. – «Карта жителя Нижегородской области» – это удобная цифровая платформа для получения доступа к городским сервисам, льготам и мерам поддержки. Сегодня через портал можно записаться к врачу, передать показания счетчика, ознакомиться с льготами и мерами социальной поддержки. Дорожная карта по будущим проектам уже разрабатывается».
До конца года планируется разработать и утвердить дорожную карту реализации проектов по предоставлению бонусной программы и адресной социальной помощи в области. Участники соглашения назвали главной целью совместных работ кардинально упростить процесс получения помощи тому, кому она нужна, сделать такую помощь максимально целевой и прозрачной с помощью новейших цифровых технологий.
НОВОСТИ
- 20:25 16.06.2022
- Между РФ и Великобританией не осталось «поля для маневров» - Лавров
- 19:43 16.06.2022
- Андрей Воробьев и Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
- 19:30 16.06.2022
- Египет снял все "ковидные" ограничения на въезд в страну
- 19:10 16.06.2022
- Россия пока не собирается переводить расчеты за нефть на рубли – Новак
- 19:05 16.06.2022
- Сбер представляет витрину импортозамещающих решений от IT-стартапов
- 19:00 16.06.2022
- Лавров: Ядерная война никогда не должна быть развязана. Это наша позиция
- 18:52 16.06.2022
- Новикомбанк финансами поддержит инвестиционные проекты Магаданской области
- 18:50 16.06.2022
- Лавров: С середины апреля украинская сторона не отвечает на предложения
- 18:45 16.06.2022
- Глава МИД РФ рассказал о темпах проведения СВО
- 18:40 16.06.2022
- Молдавия временно прекращает экспорт пшеницы, сахара и муки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать