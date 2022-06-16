Андрей Воробьев и Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
19:43 16.06.2022
|
Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
«Наши специалисты уже несколько месяцев работают в Донбассе: привозим гуманитарные грузы, подмосковные семьи собирают помощь по акции «Доброе дело». Люди со всего региона откликнулись, а главное – продолжают приносить вещи и продукты. Недавно провели форум учителей, на который пригласили педагогов из ДНР и ЛНР. Помогаем им с подготовкой к учебному году. Подмосковье взяло шефство над Тельмановским и Новоазовским районами, и там к 1 сентября восстановим 5 школ, поможем привести в порядок дороги. Будем помогать консультациями, делиться опытом, наши волонтеры продолжат гуманитарную миссию», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Так же во второй день форума стало известно, что ГК «Эдвансд» из Индии построит в Подмосковье предприятие по выпуску лекарственных препаратов для больных онкологией. Сейчас их в основном производят в Европе и США. Индийская компания планирует инвестировать в производство 6,5 млрд рублей и создать 650 рабочих мест. Строить завод начнут во 2 квартале 2023 года. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректором ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.
«Сейчас такое время, когда важно выбирать по-настоящему надежных партнеров, поэтому мы расширяем международные деловые контакты на восточном направлении. Индия, как известно, традиционно сильна в фарме. Компании с индийским капиталом уверенно работают в этой отрасли на территории Подмосковья, реализуют серьезные инвестпроекты. Перед нами стоит сложная задача – обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарственных форм, но и на уровне субстанций», - сказал Андрей Воробьёв.
ГК «Эдвансд» производит около 100 наименований фармацевтических препаратов, в том числе против туберкулёза и ВИЧ-инфекции.
«Мы остановили свой выбор на Московской области, где создан наиболее комфортный бизнес-климат, большой выбор земельных участков, доступная инженерная инфраструктура, оптимальные налоговые режимы, имеются квалифицированные кадры», - сказал генеральный директор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.
Всего во второй день ПМЭФ Московская область заключила 22 соглашения о сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами. Вот лишь некоторые из них:
- ООО «Кластер Шереметьево» — компания входит в ГК «Михайловский девелопмент групп» (ПАО «Черкизово»). Создание пяти индустриальных парков к 2030 году. Общий объем инвестиций на первом этапе - 20 млрд рублей. В планах создание 12 тысяч рабочих мест с зарплатой от 70 тысяч рублей;
- АО «Фирма «Август». К 2025 году в Черноголовке появится производство химической защиты для растений, 200 рабочих мест, объем инвестиций — 3,37 млрд рублей;
- ООО «Серпуховский лифтостроительный завод». Строительство нового завода по производству лифтов. Запуск на объем 1000 лифтов будет уже в конце 2022-го, на 12 000 лифтов планируют выйти к 2025-му;
- ПАО «НОВАТЭК». Строительство малотоннажного комплекса по сжижению природного газа. Он будет размещаться в особой экономической зоне «Кашира». Производительность составит 14 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в IV квартале 2023 года;
- Банк ВТБ. Совместная разработка и создание специальных цифровых сервисов, реализация социальных проектов и ипотечной программы, чтобы сделать ещё доступней жилищные кредиты для жителей региона.
НОВОСТИ
- 20:25 16.06.2022
- Между РФ и Великобританией не осталось «поля для маневров» - Лавров
- 19:42 16.06.2022
- Сбербанк, X5 Group и правительство Нижегородской области усовершенствуют процессы получения адресной социальной помощи
- 19:30 16.06.2022
- Египет снял все "ковидные" ограничения на въезд в страну
- 19:10 16.06.2022
- Россия пока не собирается переводить расчеты за нефть на рубли – Новак
- 19:05 16.06.2022
- Сбер представляет витрину импортозамещающих решений от IT-стартапов
- 19:00 16.06.2022
- Лавров: Ядерная война никогда не должна быть развязана. Это наша позиция
- 18:52 16.06.2022
- Новикомбанк финансами поддержит инвестиционные проекты Магаданской области
- 18:50 16.06.2022
- Лавров: С середины апреля украинская сторона не отвечает на предложения
- 18:45 16.06.2022
- Глава МИД РФ рассказал о темпах проведения СВО
- 18:40 16.06.2022
- Молдавия временно прекращает экспорт пшеницы, сахара и муки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать