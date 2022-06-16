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НОВОСТИ

Андрей Воробьев и Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

19:43 16.06.2022

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Фото пресс-службы губернатора и правительства
Московской области
ДНР и Подмосковье подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве и развитии внешне-экономических связей. Усилия будут направлены на восстановление инфраструктуры и реализацию проектов на территории Новоазовского и Тельмановского районов Донбасса.

«Наши специалисты уже несколько месяцев работают в Донбассе: привозим гуманитарные грузы, подмосковные семьи собирают помощь по акции «Доброе дело». Люди со всего региона откликнулись, а главное – продолжают приносить вещи и продукты. Недавно провели форум учителей, на который пригласили педагогов из ДНР и ЛНР. Помогаем им с подготовкой к учебному году. Подмосковье взяло шефство над Тельмановским и Новоазовским районами, и там к 1 сентября восстановим 5 школ, поможем привести в порядок дороги. Будем помогать консультациями, делиться опытом, наши волонтеры продолжат гуманитарную миссию», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Так же во второй день форума стало известно, что ГК «Эдвансд» из Индии построит в Подмосковье предприятие по выпуску лекарственных препаратов для больных онкологией. Сейчас их в основном производят в Европе и США. Индийская компания планирует инвестировать в производство 6,5 млрд рублей и создать 650 рабочих мест. Строить завод начнут во 2 квартале 2023 года. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректором ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.

«Сейчас такое время, когда важно выбирать по-настоящему надежных партнеров, поэтому мы расширяем международные деловые контакты на восточном направлении. Индия, как известно, традиционно сильна в фарме. Компании с индийским капиталом уверенно работают в этой отрасли на территории Подмосковья, реализуют серьезные инвестпроекты. Перед нами стоит сложная задача – обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарственных форм, но и на уровне субстанций», - сказал Андрей Воробьёв.

ГК «Эдвансд» производит около 100 наименований фармацевтических препаратов, в том числе против туберкулёза и ВИЧ-инфекции.

«Мы остановили свой выбор на Московской области, где создан наиболее комфортный бизнес-климат, большой выбор земельных участков, доступная инженерная инфраструктура, оптимальные налоговые режимы, имеются квалифицированные кадры», - сказал генеральный директор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма.

Всего во второй день ПМЭФ Московская область заключила 22 соглашения о сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами. Вот лишь некоторые из них:

- ООО «Кластер Шереметьево» — компания входит в ГК «Михайловский девелопмент групп» (ПАО «Черкизово»). Создание пяти индустриальных парков к 2030 году. Общий объем инвестиций на первом этапе - 20 млрд рублей. В планах создание 12 тысяч рабочих мест с зарплатой от 70 тысяч рублей;

- АО «Фирма «Август». К 2025 году в Черноголовке появится производство химической защиты для растений, 200 рабочих мест, объем инвестиций — 3,37 млрд рублей;

- ООО «Серпуховский лифтостроительный завод». Строительство нового завода по производству лифтов. Запуск на объем 1000 лифтов будет уже в конце 2022-го, на 12 000 лифтов планируют выйти к 2025-му;

- ПАО «НОВАТЭК». Строительство малотоннажного комплекса по сжижению природного газа. Он будет размещаться в особой экономической зоне «Кашира». Производительность составит 14 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в IV квартале 2023 года;

- Банк ВТБ. Совместная разработка и создание специальных цифровых сервисов, реализация социальных проектов и ипотечной программы, чтобы сделать ещё доступней жилищные кредиты для жителей региона.

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