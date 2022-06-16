Между РФ и Великобританией не осталось «поля для маневров» - Лавров
20:25 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По-моему, в этих отношениях уже нет никакого поля для маневров. И [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, и [министр иностранных дел] Элизабет Трасс публично заявляют, что должны победить Россию, поставить ее на колени», — сказал Лавров в четверг в интервью телеканалу Би-би-си.
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