Между РФ и Великобританией не осталось «поля для маневров» - Лавров

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях между Россией и Великобританией не осталось «поля для маневров».

«По-моему, в этих отношениях уже нет никакого поля для маневров. И [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, и [министр иностранных дел] Элизабет Трасс публично заявляют, что должны победить Россию, поставить ее на колени», — сказал Лавров в четверг в интервью телеканалу Би-би-си.