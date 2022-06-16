Путин указал, что решения по автопрому должны выпоняться максимально быстро

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал без бюрократических проволочек выполнять все решения по развитию отечественного автомобилестроения.

«Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек», — указал глава государства, подводя итоги совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в четверг.

Путин обратил внимание на то, что представители отрасли благодарят правительство «за то, что сейчас скорость принятия решений увеличилась». «Но ситуация требует от нас работать еще эффективнее, еще быстрее», — подчеркнул президент.