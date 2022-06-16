0
0
148
НОВОСТИ

Путин указал, что решения по автопрому должны выпоняться максимально быстро

20:50 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал без бюрократических проволочек выполнять все решения по развитию отечественного автомобилестроения.

«Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек», — указал глава государства, подводя итоги совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в четверг.

Путин обратил внимание на то, что представители отрасли благодарят правительство «за то, что сейчас скорость принятия решений увеличилась». «Но ситуация требует от нас работать еще эффективнее, еще быстрее», — подчеркнул президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:05 16.06.2022
Госдеп США готов к контактам с Россией по поводу задержанных под Харьковом американцах
0
15
21:00 16.06.2022
Coca-Cola Co. не будет производить и прекратит продажи в РФ напитков своих брендов - Reuters
0
145
20:25 16.06.2022
Между РФ и Великобританией не осталось «поля для маневров» - Лавров
0
185
19:43 16.06.2022
Андрей Воробьев и Денис Пушилин подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве
0
199
19:42 16.06.2022
Сбербанк, X5 Group и правительство Нижегородской области усовершенствуют процессы получения адресной социальной помощи
0
189
19:30 16.06.2022
Египет снял все "ковидные" ограничения на въезд в страну
0
225
19:10 16.06.2022
Россия пока не собирается переводить расчеты за нефть на рубли – Новак
0
266
19:05 16.06.2022
Сбер представляет витрину импортозамещающих решений от IT-стартапов
0
250
19:00 16.06.2022
Лавров: Ядерная война никогда не должна быть развязана. Это наша позиция
0
298
18:52 16.06.2022
Новикомбанк финансами поддержит инвестиционные проекты Магаданской области
0
232

Возврат к списку