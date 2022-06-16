Путин указал, что решения по автопрому должны выпоняться максимально быстро
20:50 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек», — указал глава государства, подводя итоги совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в четверг.
Путин обратил внимание на то, что представители отрасли благодарят правительство «за то, что сейчас скорость принятия решений увеличилась». «Но ситуация требует от нас работать еще эффективнее, еще быстрее», — подчеркнул президент.
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