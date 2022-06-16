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Coca-Cola Co. не будет производить и прекратит продажи в РФ напитков своих брендов - Reuters

21:00 16.06.2022 Источник: Интерфакс

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), боттлер Coca-Cola Co., не будет производить и прекратит продажи в РФ напитков Coca-Cola и других брендов компании.В настоящее время Coca-Cola HBC и ее клиенты находятся в процессе расходования запасов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Coca-Cola Co.

В марте компания объявила о приостановке бизнеса в РФ, в частности, поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка.

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