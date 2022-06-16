Госдеп США готов к контактам с Россией по поводу задержанных под Харьковом американцах

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы к контактам с Россией по поводу задержанных под Харьковом американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«По состоянию на сегодняшний день мы пока не обращались с данным вопросом к Российской Федерации. Если мы решим, что такие контакты через наше посольство в Москве или по другим каналам будут продуктивными в плане получения большего количества информации о местонахождении этих лиц, то мы не будем колебаться перед тем, как это сделать», — сказал он.