Песков рассказал, что является "задачей номер один" в Донбассе
22:20 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Задачей номер один является защита населения Донбасса и Луганска от тех, кто обстреливает Донецк, например, прямо сейчас и убивает там мирное население. Они [киевские власти] делают это на протяжении последних восьми-девяти лет», — сказал Песков.
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