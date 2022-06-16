Песков рассказал, что является "задачей номер один" в Донбассе

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для России задачей номер один на Украине является защита населения Донбасса от сил, которые обстреливают и убивают мирных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу Си-эн-эн, вышедшем в эфир в четверг.

«Задачей номер один является защита населения Донбасса и Луганска от тех, кто обстреливает Донецк, например, прямо сейчас и убивает там мирное население. Они [киевские власти] делают это на протяжении последних восьми-девяти лет», — сказал Песков.