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В Госдепе США заявили, что Китай встал на сторону России в ситуации вокруг Украины

23:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают, что китайские власти сделали выбор и встали на сторону России в ситуации вокруг Украины, несмотря на заявления о нейтральности. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его версии, «позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не чем иным, как пустым заявлением». «Если бы КНР действительно верила в те принципы, которые отстаиваются на протяжении многих лет, в том числе в Совете Безопасности ООН, то подход, который мы наблюдали бы со стороны КНР, заметно отличался бы от того, что мы видим сейчас», — полагает Прайс.

Как ранее заявил председатель КНР Си Цзиньпин, Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, «принимая во внимание факты и исторические реалии».

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