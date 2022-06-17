Шольц, Макрон и Драги тайно убеждали Зеленского возобновить переговоры с РФ - Die Welt
09:00 17.06.2022 Источник: Газета.Ru
По данном немецкой газеты Die Welt, лидеры ФРГ, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги во время визита в Киев «за закрытыми дверями», убеждали украинского коллегу Владимира Зеленского возобновить переговоры с российской стороной.
Как пишет издание, это трио «запоздало» — но тот факт, что трое европейских лидеров путешествуют вместе, компенсирует задержку, поскольку «посылает сильный сигнал единства». Действительно, все трое выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
«Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который их страны несут... становится все больше, и его все труднее компенсировать», — говорится в статье. Газета.Ru
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