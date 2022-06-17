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НОВОСТИ

В Госдуме предложили сократить действие ОСАГО

09:20 17.06.2022 Источник: Известия

В Госдуму внесены поправки к закону об ОСАГО, разработанные депутатами фракции ЛДПР. Они уменьшают минимальный срок действия полиса автогражданской ответственности с одного года до одного месяца.

«Бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок, например для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть. В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей, либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. рублей», — такое обоснование содержится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, автолюбителям не придется терять деньги и нервы, считает глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Поправки в закон об ОСАГО призваны снизить количество незастрахованных автовладельцев.  Известия

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