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Байден признал, что американцы могут не понимать «ставок» на Украине

09:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден допустил, что рядовые американцы могут не осознавать, какие важные интересы Соединенные Штаты отстаивают на Украине. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.

«Нет, не думаю, — ответил он на вопрос журналиста о том, понимают ли американцы „ставки“ относительно Украины. — Большинство домохозяйств просто пытаются на каждодневной основе решить, <…> как раздобыть еды на стол, позаботиться о детях, заплатить за их образование, самые основные вещи», — сказал он.

Байден добавил, что боялся «увидеть хаос в Европе» и агрессивные действия других государств, если бы США не приняли ограничительных мер в отношении России. «Если бы Соединенные Штаты ничего не предприняли, что Китай подумал бы насчет Тайваня? Что бы подумала КНДР о ядерном оружии?» — задал он вопрос журналисту.

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