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НОВОСТИ

Третий авианосец Китая спущен на воду

10:00 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская государственная судостроительная корпорация в пятницу спустила на воду третий национальный авианосец, который назван «Фуцзянь» в честь одноименной восточной провинции КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, церемония состоялась примерно в 11:00 по пекинскому времени (06:00 мск). Спуск на воду был осуществлен под звуки гимна КНР с учетом существующих традиций.

Как уточняет телеканал, авианосец «Фуцзянь» водоизмещением 80 тыс. тонн построен только на основе китайских технологий. Ожидается, что в ближайшее время он отправится в испытательное плавание.

Прежде в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) было два авианосца. Первый из них («Ляонин») построен на базе недостроенного советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного Китаем у Украины, второй («Шаньдун») — на базе «Ляонина». Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. «Шаньдун» отличается более крупным ангаром, а также уклоном взлетного трамплина: у него он составляет 12, а не 14 градусов. Кроме того, его надстройка занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.

По данным гонконгской газеты «Саут Чайна морнинг пост», Китай в прошлом году приступил к строительству четвертого авианосца, предположительно, с ядерной силовой установкой.

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