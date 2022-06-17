Третий авианосец Китая спущен на воду
10:00 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская государственная судостроительная корпорация в пятницу спустила на воду третий национальный авианосец, который назван «Фуцзянь» в честь одноименной восточной провинции КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, церемония состоялась примерно в 11:00 по пекинскому времени (06:00 мск). Спуск на воду был осуществлен под звуки гимна КНР с учетом существующих традиций.
Как уточняет телеканал, авианосец «Фуцзянь» водоизмещением 80 тыс. тонн построен только на основе китайских технологий. Ожидается, что в ближайшее время он отправится в испытательное плавание.
Прежде в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) было два авианосца. Первый из них («Ляонин») построен на базе недостроенного советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного Китаем у Украины, второй («Шаньдун») — на базе «Ляонина». Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. «Шаньдун» отличается более крупным ангаром, а также уклоном взлетного трамплина: у него он составляет 12, а не 14 градусов. Кроме того, его надстройка занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.
По данным гонконгской газеты «Саут Чайна морнинг пост», Китай в прошлом году приступил к строительству четвертого авианосца, предположительно, с ядерной силовой установкой.
НОВОСТИ
- 10:00 17.06.2022
- Третий авианосец Китая спущен на воду
- 17:12 16.06.2022
- Вспышки гепатита А фиксировались в регионах Украины, где были подконтрольные США объекты
- 11:00 16.06.2022
- ВС РФ подавляют украинскую систему ПВО с помощью вертолетов — постановщиков помех
- 16:12 15.06.2022
- Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм
- 14:00 15.06.2022
- ВКС РФ уничтожили большое количество вооружения ВСУ, поставленное из США и Европы
- 12:00 15.06.2022
- ВС РФ уничтожили склад переданного Украине вооружения НАТО во Львовской области
- 11:32 15.06.2022
- ВС Украины опасаются применять незнакомые им западные вооружения — ТВ
- 09:32 15.06.2022
- Двое гражданских погибли, пятеро ранены в пригороде Херсона из-за обстрела ВСУ
- 09:00 15.06.2022
- Зеленский сообщил о болезненных потерях ВСУ
- 20:00 14.06.2022
- США будут передавать Украине развединформацию для ударов при помощи РСЗО — Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать