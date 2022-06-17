Греф высоко оценил гибкость российской экономики

09:18

Российская экономика продемонстрировала неожиданную для мировых экспертов гибкость. Таким мнением поделился председатель правления Сбербанка Герман Греф на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.

«Российская экономика продемонстрировала совершенно неожиданную гибкость. Никто не ожидал, что такими темпами будет происходить перестройка и подстройка экономики», – сказал Греф.

По его мнению, это произошло благодаря уникальному опыту, который за эти годы приобрела российская экономика.

«Первый эффект от санкций значительно более мягкий, чем ожидали все эксперты по обе стороны океана, в том числе те, которые вводили санкции против России. Рубль укрепился, и этому есть свои причины, конечно же, в том числе укрепление рубля повлияло на инфляцию. И то, что мы видим сейчас: снижение инфляции и укрепление рубля – это важнейший фактор придания устойчивости», – объяснил Греф.

Он отметил, что снижение огромный профицит торгового баланса, резкое снижение спроса на валюту – беспрецедентная ситуация для экономики нашей страны.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».