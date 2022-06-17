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НОВОСТИ

Сбербанк объявил о возможности оплаты в юанях

09:27 17.06.2022

Сбербанк продолжает транзакции и оплаты в юанях. Об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.

«Уже можем (расплачиваться в юанях. – «НГ»)», – ответил Греф на реплику уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о том, что через Сбер больше нельзя расплачиваться в юанях,

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

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