Сбербанк объявил о возможности оплаты в юанях
09:27 17.06.2022
Сбербанк продолжает транзакции и оплаты в юанях. Об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.
«Уже можем (расплачиваться в юанях. – «НГ»)», – ответил Греф на реплику уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова о том, что через Сбер больше нельзя расплачиваться в юанях,
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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