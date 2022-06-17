Индексация тарифов ЖКУ 1 июля 2022 года не превысит 4% — первый зампред комитета Госдумы

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индексация тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля не превысит установленные 4%, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Нет, индексация тарифов ЖКХ не будет выше 4%, тут есть четкая позиция», — ответил Кошелев на вопрос ТАСС.

По его словам, органы власти не допустят, чтобы сетевые организации повышали тарифы выше 4%. Кошелев отметил, что модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства должна продвигаться не только за счет повышения тарифов, но и в основном через государственные программы поддержки, например, инструменты инфраструктурного меню. Также, по мнению депутата, необходимо уделить особое внимание разработке программ по замене тепловых сетей, систем водоснабжения и газоснабжения.