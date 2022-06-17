Греф: Сегодня время возможностей для бизнеса
09:55 17.06.2022
Сегодня для частного бизнеса настало беспрецедентное время возможностей. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на традиционном деловом завтраке Сбера «Российская экономика: как построить мост в будущее?» в рамках ПМЭФ-2022.
«Надо понимать, что бизнес рационален: если дешевле купить готовое решение, чем произвести самому, конечно, будет покупаться готовое решение… При этом сейчас настало время (для бизнеса. – «НГ»), начнем это производить. После того как продукты, скажем, цифровые, для нас закрылись, мы все, хотим или не хотим, будем создавать готовые продукты», – сказал Греф.
Он отметил, что есть сложности, но через эти сложности будут найдены готовые решения. «Очень важно сохранить гибкость экономики, допуск к ней частным агентам и расширения поляны для конкуренции и для частных субъектов», – добавил глава Сбербанка.
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