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Самолет Су-25 потерпел крушение в Белгородской области, летчик жив

11:00 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Су-25 потерпел аварию в Белгородской области, летчик эвакуирован на аэродром базирования. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Западного военного округа.

«17 июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Летчик катапультировался, силами поисково-спасательной службы эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет», — сказали в пресс-службе.

По данным округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

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