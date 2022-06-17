0
0
33
НОВОСТИ

Китай готов поставлять в Россию запчасти для самолетов — посол КНР в РФ

11:20 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, никаких ограничений со стороны Пекина в этом вопросе нет. Об этом заявил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Мы готовы поставлять в РФ запчасти, мы организуем такое сотрудничество, — сказал он. — Сейчас они [авиакомпании] работают [над этим], у них есть определенные каналы, никаких ограничений со стороны Китая нет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 17.06.2022
ВСУ за время эскалации 1 001 раз обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике
0
57
11:11 17.06.2022
Сбер подписал соглашение об экологическом партнерстве с «Экополисом»
0
106
11:05 17.06.2022
Россияне перестанут покупать жилье при дальнейшем росте цен — замглавы Минстроя
0
111
11:00 17.06.2022
Самолет Су-25 потерпел крушение в Белгородской области, летчик жив
0
151
10:32 17.06.2022
Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС стало бы пропагандистским решением - СМИ
0
160
10:20 17.06.2022
Заявления США о характере лабораторий на Украине являются неправдой — посольство РФ
0
188
10:15 17.06.2022
Минфин заявил о достаточности денежных средств в бюджете для поддержки экономики
0
246
10:05 17.06.2022
Индексация тарифов ЖКУ 1 июля 2022 года не превысит 4% — первый зампред комитета Госдумы
0
181
10:00 17.06.2022
Третий авианосец Китая спущен на воду
0
214
09:55 17.06.2022
Греф: Сегодня время возможностей для бизнеса
0
198

Возврат к списку