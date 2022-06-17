Китай готов поставлять в Россию запчасти для самолетов — посол КНР в РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, никаких ограничений со стороны Пекина в этом вопросе нет. Об этом заявил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Мы готовы поставлять в РФ запчасти, мы организуем такое сотрудничество, — сказал он. — Сейчас они [авиакомпании] работают [над этим], у них есть определенные каналы, никаких ограничений со стороны Китая нет».