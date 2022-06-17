ВСУ за время эскалации 1 001 раз обстреляли территорию ЛНР, сообщили в республике

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за четыре месяца эскалации конфликта в Донбассе 1 001 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), в результате чего погибли 46 человек. Об этом в пятницу сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 1 001 обстрел территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения», — говорится в сообщении. В представительстве добавили, что в результате обстрелов погибли 46 человек, 158 были ранены.