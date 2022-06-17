В России выявили 3 373 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 373, до 18 391 797. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества заражений составил 0,02%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 228, до 17 815 024. Днем ранее сообщалось о 4 699 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 63, до 380 333. Днем ранее было зарегистрировано 67 смертей.