Макрон признал, что без нынешнего конфликта Украина не могла бы считаться кандидатом в ЕС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в нормальных условиях не могла бы претендовать на статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Бэ-эф-эм, опубликованном в пятницу.

«В нормальных условиях Украина не должна была быть кандидатом. Статус кандидата подразумевает процесс, который длится годами, примером может послужить Сербия. Это лишь глава в переговорах. Мы это делаем, потому что идут военные действия, и считаем, что это было бы правильно», — заявил он.