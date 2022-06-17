ВКС РФ уничтожили штаб подразделения батальона «Азов» в Харьковской области — МО РФ
12:32 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения националистического формирования «Азов» в Харьковской области. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования „Азов“. Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — сказал Конашенков.
Он также сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики.
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