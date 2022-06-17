Андрей Воробьев: Подмосковье вошло в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

12:45

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата представили на площадке Петербургского международного экономического форума. Подмосковье впервые вошло в тройку лучших регионов. Когда-то область занимала 22-ю строчку в рейтинге, а в прошлом году была на 7 месте.

«Я считаю, что это просто сенсация нашего рейтинга – попадание Московской области в тройку лидеров. В прошлом году это было седьмое место, а в этом году – третье. И такой прорыв, не побоюсь этого слова, связан, прежде всего, со сдвигами в регуляторике. Московская область стала одним из лидеров по продвижению в снижении, в облегчении регуляторных барьеров, механизмов», - отметил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.

Рейтинг Агентства стратегических инициатив (АСИ) оценивает усилия властей регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Данные собирают путем проведения опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистических данных.

«Хочу выразить благодарность за высокую оценку команде АСИ и его главе Светлане Чупшевой, а также первому зампреду правительства Андрею Белоусову. Теперь задача – сохранить позиции и двигаться только вперед», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая на деловой сессии.

Губернатор отметил, что правительство Подмосковья прикладывает максимальные усилия для развития экономики. Минувший год был временем вызовов, но при этом ситуация подтолкнула к поиску новых решений вместе с бизнесом.

«Мы перевели 99% услуг в строительстве в электронную форму, спасибо правительству за помощь в упрощении процедур согласования. Инвесторам помогает на всех этапах Центр содействия строительству: от разрешения на строительство до подключения к сетям и ввода объекта. Благодаря этому сократили сроки от идеи до запуска с 2-3 лет до одного года, но хотим еще быстрее – за 8-10 месяцев с учетом проектирования. У нас 120 наиболее перспективных инвестпроектов по импортозамещению в разных сферах. Работают программы поддержки – это и аренда земли на три года за 1 рубль, и субсидирование части процентной ставки по кредиту для импортозамещения», – рассказал губернатор.

Андрей Воробьёв также добавил, что одним из важных факторов прорыва стала перезагрузка регионального Инвестиционного портала, который является платформой помощи для любого бизнеса. Ресурс стал проще и понятнее. Здесь можно найти обучающие материалы, программы поддержки, выбрать инвестпроект и подать заявку на его реализацию.