Глава МВД Британии постановила экстрадировать в США Джулиана Ассанжа
13:00 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать в Соединенные Штаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель ведомства.
«17 июня по итогам рассмотрения как [Вестминстерским] магистратским судом, так и Высоким судом [Лондона] была одобрена экстрадиция Ассанжа в США. Ассанж имеет право на обычный 14-дневный срок для подачи апелляции», — приводит его слова газета «Гардиан».
В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В прошлом месяце Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в США Ассанжа после соответствующего решения Верховного суда. Последние три года Ассанж содержится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.
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