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На Украине воюют иностранные наемники из 64 стран, около 2 тыс. уже уничтожены — МО РФ

13:20 17.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники и военные специалисты из 64 стран воюют на Украине, за время спецоперации Вооруженные силы России уничтожили около 2 тыс. наемников. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран. С началом проведения специальной военной операции на Украину прибыло 6 956 человек, уже уничтожены 1 956 [человек], уехали — 1 779 [наемников]. Пока живы, еще не захвачены в плен или не добежали до украинской границы 3 221 наемник», — сказал он.

«Среди европейских стран безусловным лидером по числу как прибывших, так и погибших наемников является Польша. С начала специальной военной операции на Украину прибыл 1 831 человек, из которых уже уничтожены 378 и убыли на родину 272 наемника. За ней идет Румыния — 504 прибывших, 102 погибших, 98 уехавших. На третьем месте Великобритания: 422 прибывших, 101 погибший, 95 уехавших», — сказал Конашенков.

«С Американского континента лидирует Канада: 601 прибывший, 162 уничтожены, 169 уехали. На втором месте США: 530 прибыли, 214 погибли, 227 выехали», — перечислил он.

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